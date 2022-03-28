Жительница Воронежа решила сэкономить на сахаре и лишилась 800 тысяч рублей

Жительница Воронежа решила сэкономить на сахаре и лишилась 800 тысяч рублей
Жительница Воронежа решила сэкономить на сахаре и лишилась 800 тысяч рублей
Сегодня, 09:12ПроисшествияФото: 1MI
Приобрести большую партию сахара по цене за 42 рубля килограмм решила жительница Воронежа. Она увидела объявление на одном из сайтов.

Женщина планировала купить 16 тонн песка и заработать на этом. Однако в результате «предпринимательница» лишилась 800 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Пострадавшая связалась с продавцом, который заявил, что после получения полной оплаты сахар будет доставлен. Девушка пошла в банк и отправила 812 тысяч рублей на указанный счет. Однако по возвращению домой она увидела, что объявление уже заблокировано, а телефон продавца не работает.

После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Материалы по теме:
мошенничествоворонежВоронежская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы