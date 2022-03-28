Жительница Воронежа решила сэкономить на сахаре и лишилась 800 тысяч рублей

Пострадавшая связалась с продавцом, который заявил, что после получения полной оплаты сахар будет доставлен. Девушка пошла в банк и отправила 812 тысяч рублей на указанный счет. Однако по возвращению домой она увидела, что объявление уже заблокировано, а телефон продавца не работает.