Жительница Воронежа решила сэкономить на сахаре и лишилась 800 тысяч рублей

Женщина планировала купить 16 тонн песка и заработать на этом. Однако в результате «предпринимательница» лишилась 800 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Пострадавшая связалась с продавцом, который заявил, что после получения полной оплаты сахар будет доставлен. Девушка пошла в банк и отправила 812 тысяч рублей на указанный счет. Однако по возвращению домой она увидела, что объявление уже заблокировано, а телефон продавца не работает.
После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.