Мощный пожар разгорелся в районе Синих камней в Екатеринбурге

Мощный пожар разгорелся в районе Синих камней в Екатеринбурге
Мощный пожар разгорелся в районе Синих камней в Екатеринбурге
28 мая, 16:02ПроисшествияФото: pixabay.com
Сильное воспламенение наблюдалось 28 мая в районе Синих Камней Екатеринбурга. Прохожие наблюдали много черного дыма.

Сильный пожар разгорелся в районе Синих камней в Екатеринбурге, пишет издание Е1. По данным очевидцев, загорелась гора покрышек за гаражами на ул. Хрустальной.

Сотрудники МЧС пояснили, что на открытой территории воспламенился мусор. Горело 40 «квадратов» территории. Черный столб дыма за «Комсомолом» некоторое время наблюдали местные жители.

Напомним, что со вчерашнего дня в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. При этом данный режим продолжил действовать на территории Свердловской области, где недавно наблюдались массовые пожары.

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