Мощный пожар разгорелся в районе Синих камней в Екатеринбурге

Напомним, что со вчерашнего дня в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. При этом данный режим продолжил действовать на территории Свердловской области, где недавно наблюдались массовые пожары.