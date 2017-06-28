Женщина за рулем иномарки совершила наезд на ребенка на самокате на пешеходном переходе в Екатеринбурге
28 июня 2017, 09:30Происшествия
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В Екатеринбурге на пешеходном переходе иномарка совершила наезд на ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, ребенок с самокатом переходил дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил. По другой версии развития событий – он ехал на самокате. В этот момент на ребенка совершил наезд автомобиль «Додж». За рулем находилась женщина. Очевидцы сообщили, что ТС двигалось на красный свет. Однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили.
В полиции сообщили, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, водитель не успел отреагировать.
К счастью, малыш отделялся испугом и ушибами.
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