Женщина за рулем иномарки совершила наезд на ребенка на самокате на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Как пишет Е1, ребенок с самокатом переходил дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил. По другой версии развития событий – он ехал на самокате. В этот момент на ребенка совершил наезд автомобиль «Додж». За рулем находилась женщина. Очевидцы сообщили, что ТС двигалось на красный свет. Однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили.