Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле

Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле
Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: 1МI
Трое жителей Нижнего Тагила совершили кражу чугунных труб в особо крупном размере в июле 2020 года.

Одного из обвиняемых, по версии следствия, представитель собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения попросил помочь провести земляные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Благодаря имеющейся план-схеме земельного участка мужчине стала известна информация о коммуникациях, которые проходили на участке. Вскоре он вместе ещё с двумя мужчинами с помощью экскаватора выкопали траншею, из которой демонтировали чугунные трубы канализационного коллектора, разломав их на части ковшом.

Похищенное мужчины вывезли на грузовых машинах и сдали в пункты приёма металла. В общей сложности злоумышленники похитили более 72 тонн чугунных труб.

Действия обвиняемых нанесли ущерб администрации Нижнего Тагила на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения.

Напомним, в конце августа в Верхней Пышме свердловчанин совершил разбойное нападение на инкассаторов и похитили 6 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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