Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле

Благодаря имеющейся план-схеме земельного участка мужчине стала известна информация о коммуникациях, которые проходили на участке. Вскоре он вместе ещё с двумя мужчинами с помощью экскаватора выкопали траншею, из которой демонтировали чугунные трубы канализационного коллектора, разломав их на части ковшом.