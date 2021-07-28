Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле

Одного из обвиняемых, по версии следствия, представитель собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения попросил помочь провести земляные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Благодаря имеющейся план-схеме земельного участка мужчине стала известна информация о коммуникациях, которые проходили на участке. Вскоре он вместе ещё с двумя мужчинами с помощью экскаватора выкопали траншею, из которой демонтировали чугунные трубы канализационного коллектора, разломав их на части ковшом.
Похищенное мужчины вывезли на грузовых машинах и сдали в пункты приёма металла. В общей сложности злоумышленники похитили более 72 тонн чугунных труб.
Действия обвиняемых нанесли ущерб администрации Нижнего Тагила на сумму более 1,1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения.
Напомним, в конце августа в Верхней Пышме свердловчанин совершил разбойное нападение на инкассаторов и похитили 6 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.