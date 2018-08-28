Волонтеры случайно нашли блуждавшего пять дней грибника под Нижним Тагилом

Экипаж поискового отряда ехал на поиски пропавшего в Красноуральске подростка, когда рядом со станцией Анатольская случайно встретили грибника, который заблудился и пять дней не мог выйти из леса.

По словам мужчины его зовут Камаев Александр Васильевич и ему 65 лет. Проживает он в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»