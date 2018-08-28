Волонтеры случайно нашли блуждавшего пять дней грибника под Нижним Тагилом
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Волонтеры поискового отряда «Прорыв» на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил случайно нашли мужчину, который блуждал по лесу пять дней.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экипаж поискового отряда ехал на поиски пропавшего в Красноуральске подростка, когда рядом со станцией Анатольская случайно встретили грибника, который заблудился и пять дней не мог выйти из леса.
По словам мужчины его зовут Камаев Александр Васильевич и ему 65 лет. Проживает он в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Волонтеры сообщили о нем в полицию и вызвали медиков. Всех, кто узнал мужчину, просят позвонить руководителю поискового отряда 8-900-044-02-20 (Наталия), пишет Е1.
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