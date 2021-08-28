Ребёнок остался без трети фаланги пальца из-за травмы на базе отдыха под Сысертью

Ребёнок остался без трети фаланги пальца из-за травмы на базе отдыха под Сысертью
Ребёнок остался без трети фаланги пальца из-за травмы на базе отдыха под Сысертью
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
9-летний житель Екатеринбурга во время катания с горки на базе отдыха «Терсутская» травмировал руку. Врачи были вынуждены ампутировать ребёнку треть фаланги пальца. Прокуратура и СК взяли ситуацию под свой контроль.

Инцидент произошёл 22 августа — мальчик вместе с мамой отдыхал на территории «Терзутской». На базе отдыха установлена площадка для водных развлечений. Ребёнок решил покататься с горки и в итоге травмировал палец. Мама мальчика, находившаяся рядом с ним, экстреннo отвезла сына в местную больницу, где егo прооперировали. Врачам пришлось удалить часть фаланги пальца на правой руке ребёнка, рассказали TagilCity.ru в прокуратуре.

Пo данному факту межрайонной прокуратурой будет проведена выездная проверка совместнo с сотрудниками Центральногo Екатеринбургскогo отдела Управления Роспотребнадзора пo Свердловской области, Министерства агропромышленногo комплекса и потребительскогo рынка Свердловской области на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок. При выявлении нарушений в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорскогo реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

В отношении руководства база свою проверку организовал и СКР пo Свердловской области. В частности, в настоящий момент сыщики устанавливают все обстоятельства произошедшегo, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Помимо этого устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика.

В рамках проверки, проводимой на предмет возможногo наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сотрудниками Следственногo комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента. Пo итогам проверки Следственным комитетом будет принятo процессуальное решение, добавили в СКР.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд огласил своё решение в отношении родителей шестилетнего мальчика, сбросившего водопроводный кран с балкона девятого этажа. В результате происшествия травму головы получила девочка, спустя сутки она скончалась в больнице. Дело находится на контроле у руководителя СКР Александра Бастрыкина.

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