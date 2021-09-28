Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле

Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле
Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: 1МI
ДТП со смертельным исходом произошло в начале сентября 2021 года на улице Лисьегорская в Нижнем Тагиле. Водитель легковушки не успел затормозить и насмерть сбил пожилую женщину.

Вечером 9 сентября 2021 года на улице Лисьегорская, д. 1 «б» Нижнего Тагила водитель «КИА Спектра» совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

81-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса легкового автомобиля. Пешеход погибла на месте до приезда медиков.

Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского д. 7, кабинет 412 либо по телефону — 97-62-59, 97-61-46.

Напомним, смертельное ДТП на улице Лисьегорская в Нижнем Тагиле произошло на плохо освещенном участке в вечернее время. Погибшая пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пенсионеркаочевидцыСКРсмертельное дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы