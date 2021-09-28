Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле

ДТП со смертельным исходом произошло в начале сентября 2021 года на улице Лисьегорская в Нижнем Тагиле. Водитель легковушки не успел затормозить и насмерть сбил пожилую женщину.

Вечером 9 сентября 2021 года на улице Лисьегорская, д. 1 «б» Нижнего Тагила водитель «КИА Спектра» совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». 81-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса легкового автомобиля. Пешеход погибла на месте до приезда медиков. Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского д. 7, кабинет 412 либо по телефону — 97-62-59, 97-61-46. Напомним, смертельное ДТП на улице Лисьегорская в Нижнем Тагиле произошло на плохо освещенном участке в вечернее время. Погибшая пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном месте. 81-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Нижнем Тагиле

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