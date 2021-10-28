Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в Екатеринбурге

Тонны воды выливались на улицу Малышева из-за аварии на магистральном водопроводе и забитой ливневки в Екатеринбурге.

В ночь на 28 октября 2021 года затопило проезжую часть по улице Малышева из прорвавшейся трубы диаметром 500 миллиметров, сообщили E1 в пресс-службе «Водоканала». Фото: ИА «Ночные новости» Аварийный участок отключили, но в домах отключений нет, все с водой,пояснили коммунальщики. Специалисты рассказали, что вода осталась на дороге из-за забитой системы ливневой канализации, устранять последствия аварии придется длительное время, потребуется согласование раскопочных работ. Как рассказывали некоторые очевидцы, уровень воды в момент прорыва доходил до уровня фар легковых автомобилей. Напомним, в ночь на 19 октября 2021 года из-за прорыва магистральной трубы диаметром 300 миллиметров затопило улицу Студенческая в Екатеринбурге. Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter