Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в Екатеринбурге

Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в Екатеринбурге
Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в Екатеринбурге
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: 1МI
Тонны воды выливались на улицу Малышева из-за аварии на магистральном водопроводе и забитой ливневки в Екатеринбурге.

В ночь на 28 октября 2021 года затопило проезжую часть по улице Малышева из прорвавшейся трубы диаметром 500 миллиметров, сообщили E1 в пресс-службе «Водоканала».

Фото:ИА «Ночные новости»

Аварийный участок отключили, но в домах отключений нет, все с водой,пояснили коммунальщики.

Специалисты рассказали, что вода осталась на дороге из-за забитой системы ливневой канализации, устранять последствия аварии придется длительное время, потребуется согласование раскопочных работ.

Как рассказывали некоторые очевидцы, уровень воды в момент прорыва доходил до уровня фар легковых автомобилей.

Напомним, в ночь на 19 октября 2021 года из-за прорыва магистральной трубы диаметром 300 миллиметров затопило улицу Студенческая в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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