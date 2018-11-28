Пожилой мужчина выпал из окна 12-этажного дома в Екатеринбурге
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: E1.ru
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27 ноября около 12-этажного дома на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины. Очевидцы предполагают, что он выпал из окна верхнего этажа.
Сюжеты: Екатеринбург
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Жильцы дома не опознали в погибшем своего соседа. Во время проведения следственных действий мимо проходила компания молодых людей. Один из них попросил полицейских взглянуть на лицо погибшего и после этого опознал в нем своего отца.
Как рассказал молодой человек, отец ушел из дома оставив записку. В СКР заявляют, что в происшествии нет признаков криминала, пишет E1.ru.
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