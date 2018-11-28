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Пожилой мужчина выпал из окна 12-этажного дома в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилой мужчина выпал из окна 12-этажного дома в Екатеринбурге

Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: E1.ru
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