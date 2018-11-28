Пожилой мужчина выпал из окна 12-этажного дома в Екатеринбурге

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Жильцы дома не опознали в погибшем своего соседа. Во время проведения следственных действий мимо проходила компания молодых людей. Один из них попросил полицейских взглянуть на лицо погибшего и после этого опознал в нем своего отца.