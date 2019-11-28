Приоритетной версией гибели рабочего на ВГОКе следователи назвали самоубийство
Сегодня, 13:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти в гибели рабочего на шахте «Магнетитовая» ВГОКа 22 ноября, рассказал TagilCity.ru замруководителя следственного отдела Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В СК отметили, что приоритетной является версия о самоубийстве.
Причина смерти пока не установлена, так как проверка не до конца проведена. В настоящий момент признаков криминальной смерти нет, сообщил сотрудник ведомства.
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