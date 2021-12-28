В Екатеринбурге на улице Крестинского пожар уничтожил иномарку

Сообщение о возгорании в диспетчерскую службу регионального управления управления МЧС поступило накануне в 23.48. На улицу Крестинского, к одному из многоквартирных домов, были направлены боевые расчеты в составе двух автоцистерн и восьми человек личного состава пожарно-спасательной части ведомства.