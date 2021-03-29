35 тысяч цыплят приземлились в Кольцово

35 тысяч цыплят приземлились в аэропорт «Кольцово» и прошли таможенное оформление, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Суточные цыплята прибыли из Испании. В общей сложности две тонны живого груза прошло таможенное оформление. Птенцы летели около шести часов. В это время в салоне поддерживалась необходимая температура и уровень влажности. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления «Переселенцев» принимали сотрудники таможни, пограничники и работники Россельхознадзора. Принимая во внимание специфичность груза, процедура оформления была ускорена и вместо четырех часов заняла 40 минут. После завершения процедуры, птенцы отправились в свой новый дом, где их будут содержать в необходимых условиях. Напомним, подобный спецрейс с 42 тысячами цыплят прибыл из Испании на Урал 2 января. На Урал прибыл спецрейс из Испании с 42 тысячами цыплят

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter