Немецкая овчарка без намордника чуть не разодрала шпица во дворе дома в Екатеринбурге

Собака подбежала неожиданно и схватила посередине спины шпица, а затем начала его драть и трепать, рассказывает хозяйка. Двое мужчин прохожих помогли вытащить собаку из пасти.
По словам хозяйки, сейчас шпиц себя плохо чувствует, но оперативное вмешательство не потребовалось. У него открытая рана на животе и повреждения мягких тканей. По словам девушки, овчарка проделала зубом дыру и нанесла повреждения, но жизненно важные органы не были задеты.
За лечение пса хозяйке придется заплатить шесть тысяч рублей. Она рассказала, что ранее несколько раз овчарку видела в окрестностях и каждый раз без поводка и ошейника. Хозяин, по словам пострадавшей, выпускает собаку гулять саму по себе.