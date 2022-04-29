Жителей деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесного пожара

На данный момент все силы и средства брошены на ликвидацию возгорания, пишет 45.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС. В области введен режим ЧС с 28 апреля.
Из-за наступления ночи и сильного ветра возникла угроза распространения пламени на населенные пункты. По этой причине было решено провести эвакуацию. Большинство жителей отправляются к родственникам, а для тех кто нуждается, открываются временные пункты в районных школах.
В Зауралье на борьбу с огнем выведены 350 человек и около 100 единиц техники. Дополнительно в регион прибывают еще спасатели — это аэромобильные группировки МЧС по Свердловской и Челябинской областям. Все они имеют специализированное оборудование.