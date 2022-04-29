Жителей деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесного пожара
Жителей деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесного пожара
Сегодня, 08:23ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Курганской области
Крупные лесные пожары стали причиной эвакуации жителей сельских территорий в Курганской области. В частности, спасатели вывозят людей их Просвета и Нового просвета, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

На данный момент все силы и средства брошены на ликвидацию возгорания, пишет 45.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС. В области введен режим ЧС с 28 апреля.

Из-за наступления ночи и сильного ветра возникла угроза распространения пламени на населенные пункты. По этой причине было решено провести эвакуацию. Большинство жителей отправляются к родственникам, а для тех кто нуждается, открываются временные пункты в районных школах.

В Зауралье на борьбу с огнем выведены 350 человек и около 100 единиц техники. Дополнительно в регион прибывают еще спасатели — это аэромобильные группировки МЧС по Свердловской и Челябинской областям. Все они имеют специализированное оборудование.

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