Четыре крупных пожара произошли минувшей ночью в Свердловской области

Очагом возгорания во всех случаях послужили частные деревянные бани.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщает: две бани сгорели в Красноуфимске. Общая площадь возгорания здесь составила 70 кв. м.

Один случай возгорания был зафиксирован в коллективном саду под Нижним Тагилом, площадь возгорания составила 25 кв. м.

В бане на улице Приисковая в городе Екатеринбург пожар охватил 2 кв. м и повредил потолок.

Самым крупным стал пожар в Алапаевске – на площади 168 кв. м сгорели две бани и два сарая. В результате пожара был поврежден двухквартирный жилой дом.