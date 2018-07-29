Четыре крупных пожара произошли минувшей ночью в Свердловской области

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В ночь с 28 на 29 июля 2018 года в Свердловской области произошли четыре крупных пожара.
Сюжеты: Нижний Тагил, ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
Очагом возгорания во всех случаях послужили частные деревянные бани.
Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщает: две бани сгорели в Красноуфимске. Общая площадь возгорания здесь составила 70 кв. м.
Один случай возгорания был зафиксирован в коллективном саду под Нижним Тагилом, площадь возгорания составила 25 кв. м.
В бане на улице Приисковая в городе Екатеринбург пожар охватил 2 кв. м и повредил потолок.
Самым крупным стал пожар в Алапаевске – на площади 168 кв. м сгорели две бани и два сарая. В результате пожара был поврежден двухквартирный жилой дом.
Пострадавших в результате пожаров нет.
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