Родственники обвинили полицейских в краже золота и денег у покойника в Екатеринбурге

Родственники обвинили полицейских в краже золота и денег у покойника в Екатеринбурге
Родственники обвинили полицейских в краже золота и денег у покойника в Екатеринбурге
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге родственники погибшего обвинили полицейских в краже золотой цепочки и денег у покойника. В настоящее время проводится служебная проверка.

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в начале августа в автомобиле «Шевроле» на улице Крауля, пишет «КП-Екатеринбург».

Мать и сестра мужчины уверены, что сотрудники ОП №9 украли у умершего золотую цепочку и порядка 40 тысяч рублей.

Медики сообщили, что на теле скончавшегося действительно была золотая цепочка. На камерах видно, что один из полицейских наклонился над трупом, и после этого эксперт сделала снимок тела уже без цепочки.

Сами сотрудник полиции уверяют, что на теле не было никакой цепочки. Однако от прохождения полиграфа отказываются.

Напомним, в 2,5 раза смогла увеличить первоначальную сумму компенсации Екатерина Головко за смерть брата после пыток в отделении полиции в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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