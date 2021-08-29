Родственники обвинили полицейских в краже золота и денег у покойника в Екатеринбурге

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в начале августа в автомобиле «Шевроле» на улице Крауля, пишет «КП-Екатеринбург».
Мать и сестра мужчины уверены, что сотрудники ОП №9 украли у умершего золотую цепочку и порядка 40 тысяч рублей.
Медики сообщили, что на теле скончавшегося действительно была золотая цепочка. На камерах видно, что один из полицейских наклонился над трупом, и после этого эксперт сделала снимок тела уже без цепочки.
Сами сотрудник полиции уверяют, что на теле не было никакой цепочки. Однако от прохождения полиграфа отказываются.
Напомним, в 2,5 раза смогла увеличить первоначальную сумму компенсации Екатерина Головко за смерть брата после пыток в отделении полиции в Нижнем Тагиле.