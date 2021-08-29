Родственники обвинили полицейских в краже золота и денег у покойника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге родственники погибшего обвинили полицейских в краже золотой цепочки и денег у покойника. В настоящее время проводится служебная проверка.

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в начале августа в автомобиле «Шевроле» на улице Крауля, пишет «КП-Екатеринбург». Мать и сестра мужчины уверены, что сотрудники ОП №9 украли у умершего золотую цепочку и порядка 40 тысяч рублей. Медики сообщили, что на теле скончавшегося действительно была золотая цепочка. На камерах видно, что один из полицейских наклонился над трупом, и после этого эксперт сделала снимок тела уже без цепочки. Сами сотрудник полиции уверяют, что на теле не было никакой цепочки. Однако от прохождения полиграфа отказываются. Напомним, в 2,5 раза смогла увеличить первоначальную сумму компенсации Екатерина Головко за смерть брата после пыток в отделении полиции в Нижнем Тагиле. В 2,5 раза увеличена компенсация сестре умершего после пыток в полиции тагильчанина

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