Курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима в Березовском

Курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима в Березовском
Курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима в Березовском
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1МI
Предприимчивый наркобарыга фасовал и прятал наркотики на квартире подруги в Березовском, а полученное вознаграждение за «закладки» инвестировал в биткоины.

31-летний житель Березовского Иван Ротонос осужден на 12 лет строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном объеме (ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, молодой человек работал на несколько интернет-магазинов, торгующих наркотиками. «Работодатели» сообщали осужденному место закладки оптовой партии, которую мужчина должен расфасовать в «розничную» упаковку и сделать «закладки».

Наркотические средства наркоделец хранил на квартире своей подруги, где для фасовки имелись весы и упаковка. Все полученные средства Ротонос тратил на себя и инвестировал в биткоины.

На последнем «месте работы» барыга подготовил около 90 пакетиков-закладок с наркотиками, 14 из них он успел заложить в тайники под березами и на въезде в город.

На квартире при задержании у молодого человека обнаружили также 80 граммов марихуаны. Ближайшие 12 лет Ротонос проведет в колонии.

Напомним, пенсионерка и ее дочь устроили у себя дома наркопритон в Нижнем Тагиле. При задержании у пожилой женщины обнаружили также 15 граммов героина, теперь семейству грозит20 лет тюрьмы.

Материалы по теме:
обвинительный приговорБерезовскийнаркоторговецбиткоины
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы