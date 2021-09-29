Знакомые рассказали о характере погибшего под Нижним Тагилом срочника из Тюмени

Знакомые и одноклассники рассказали, что погибший под Нижним Тагилом солдат-срочник Иван Катлинских был по жизни замкнутым, чаще его видели одного. Тело военнослужащего было обнаружено у опоры ЛЭП.

Знающие солдата при жизни одноклассники вспоминают, что Катлинских рос неконфликтным замкнутым парнем, очень спокойным, сообщает E1. Классный руководитель Катлинских рассказала, что парень был тихим, при встречах уже после школы он всегда был «бодреньким». О его смерти узнала из соцсетей. Связалась с родителями — они подтвердили трагическую новость,рассказала учительница. Неравнодушные знакомые и бывшие одноклассники военнослужащего организовали сбор средств, чтобы помочь родственникам с церемонией погребения. Парень проучился в школе в Бердюжье Тюменской области до 9-го класса, после чего перевелся в колледж. Несостыковки с исчезновением солдата с автоматом из закрытой части под Нижним Тагилом начались сразу. Командиры сообщали о том, что военнослужащий сбился с курса во время учений и заблудился. Но полицейские искали его уже как «вооруженного солдата, самовольно оставившего расположение части». На второй день поисков его тело обнаружили под опорой высоковольтной линии электропередач в лесу. Напомним, смерть срочника Ивана Катлинских стала не первой в воинской части. Менее чем через сутки после обнаружения его тела, в части застрелился 19-летний повар. Минобороны РФ направило спецкомиссию для выяснения обстоятельств череды смертей в одной части. Второй солдат за два дня погиб в воинской части под Нижним Тагилом

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