В Екатеринбурге коллектор забрал автомобиль должницы со спящим ребенком внутри

Начальник пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в полицию обратилась жительница Верхней Пышмы. Она заявила, что у нее пропал автомобиль, когда она вместе с подругой отправилась в магазин, оставив в машине спящую дочь.

Полицейские выяснили, что автомобиль находится в залоге у микрокредитной компании. В 2017 году хозяйка машины обратилась туда за предоставлением займа. Компания предоставила ей 160 тысяч рублей.

Директор фирмы пояснил, что женщина более года не выплачивала кредит. Сотрудник компании отследил местонахождение машины, подождал пока к ней кто-нибудь не подойдёт, но этого не произошло.

Машина была открытой, с заведенным двигателем и ключами зажигания, сели в машину и уехали, чтобы поставить ее на парковку компании. А по пути следования представитель фирмы обнаружил в ней спящую трехлетнюю девочку. Мужчина тут же обратился в ближайший отдел полиции № 4,рассказал Валерий Горелых.