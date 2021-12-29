Четверым свердловчанам вынесен приговор за похищение арбитражного управляющего

Они приговорены на сроки от 12 до 16 лет. Еще один фигурант дела, заключивший соглашение о сотрудничестве, был приговорен к 9,5 годам лишения свободы ранее.
Как установило судебное следствие, Юрий Мусохранов, Василий Паршин, Владимир Краснобаев и Магафур Султанов осенью 2019 года похитили Яшина, избивали его, требуя банковские векселя на 34 млн. рублей, а затем высадили его в пригороде областной столицы, где он и скончался от полученных травм. У погибшего были переломан ребра и повреждены легкие, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Кроме того, трое фигурантов дела ранее устроили нападение на женщину, у которой, как они считали, в квартире было 100 млн рублей. В декабре 2018 бандиты подкараулили ее и дочь, избили и похитили 155 тысяч рублей и два IPhone.
В ходе следственных мероприятий было допрошено около 40 свидетелей, а также проведен анализ телефонных звонков, движения денежных средств и все необходимые экспертизы, сообщили в пресс-службе областного СК.
Приговор в законную силу не вступил.