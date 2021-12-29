Четверым свердловчанам вынесен приговор за похищение арбитражного управляющего

Как установило судебное следствие, Юрий Мусохранов, Василий Паршин, Владимир Краснобаев и Магафур Султанов осенью 2019 года похитили Яшина, избивали его, требуя банковские векселя на 34 млн. рублей, а затем высадили его в пригороде областной столицы, где он и скончался от полученных травм. У погибшего были переломан ребра и повреждены легкие, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.