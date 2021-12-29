Избившего пенсионерку 19-летнего парня задержали росгвардейцы в Екатеринбурге

Избившего пенсионерку 19-летнего парня задержали росгвардейцы в Екатеринбурге
Избившего пенсионерку 19-летнего парня задержали росгвардейцы в Екатеринбурге
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: 1MI
Бойцы Росгвардии провели задержание 19-летнего молодого человека, который в общежитии в Екатеринбурге побил свою 78-летнюю соседку.

Все произошло на улице Прибалтийской. О нападении силовикам заявила сама пострадавшая. Она рассказала, что уралец отмечал день рождения и мешал другим соседям. Пенсионерка сделала замечание, однако молодой человек не послушал ее, напал и избил, после чего скрылся. Описав свердловчанина, пожилая женщина также назвала его предполагаемое местонахождение, сообщает пресс-служба областной Росгвардии.

В результате парень был задержан на улице Эстонской. Стало известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за асоциальный образ жизни. На данный момент начата проверка.

Напомним, 20 декабря стало известно, что в поселке Кольцово в Екатеринбурге местные жители решили найти подростков, избивших мужчину. Им удалось это сделать, а также самим наказать 17-летних молодых людей.

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Екатеринбург
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