На УВЗ опровергли информацию об отстранении от работы сына сотрудницы из-за суда
На НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле опровергли информацию об отстранении от работы из-за суда сына женщины, пострадавшей на предприятии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 62-летняя сотрудница УВЗ отсудила у предприятия 1,5 миллиона рублей за травму. Женщина поскользнулась у входа в цех. Она подала иск в суд к предприятию о взыскании двух миллионов рублей. Суд удовлетворил требования частично и обязал УВЗ выплатить 1,5 миллиона рублей. Сын пострадавшей заявил, что из-за того, что он выступает представителем матери, его отстранили от работы на том же заводе.
Информация о том, что сын отстранен от работы из-за того, что представляет ее интересы в суде, не соответствует действительности, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
В настоящее время решение суда в окончательной форме не изготовлено. В пресс-службе добавили, что после получения оно будет изучено и принято решение о его исполнении.