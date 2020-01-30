На УВЗ опровергли информацию об отстранении от работы сына сотрудницы из-за суда

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 62-летняя сотрудница УВЗ отсудила у предприятия 1,5 миллиона рублей за травму. Женщина поскользнулась у входа в цех. Она подала иск в суд к предприятию о взыскании двух миллионов рублей. Суд удовлетворил требования частично и обязал УВЗ выплатить 1,5 миллиона рублей. Сын пострадавшей заявил, что из-за того, что он выступает представителем матери, его отстранили от работы на том же заводе.