50-летний тагильчанин изнасиловал и убил женщину

По версии следствия, 6 июня прошлого года обвиняемый согласился подвезти незнакомую женщину из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.
Проехав некоторое расстояние, он остановился на обочине и, угрожая пассажирке ножом, изнасиловал ее. После этого он убил женщину и забрал принадлежавшие ей ценные вещи: золотые украшения, банковскую карту, мобильный телефон, куртку, сумку и туфли на общую сумму 75 тысяч рублей.
Тело тагильчанин спрятал в кустах неподалеку от дороги.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели все необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем.
Свою вину он признал частично. Уголовное дело об изнасиловании и убийстве направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.