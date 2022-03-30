50-летний тагильчанин изнасиловал и убил женщину

50-летний тагильчанин изнасиловал и убил женщину
50-летний тагильчанин изнасиловал и убил женщину
Сегодня, 20:20ПроисшествияФото: pixabay.com
50-летний житель Нижнего Тагила изнасиловал, убил и ограбил женщину, которая попросила подвезти ее из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

По версии следствия, 6 июня прошлого года обвиняемый согласился подвезти незнакомую женщину из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Проехав некоторое расстояние, он остановился на обочине и, угрожая пассажирке ножом, изнасиловал ее. После этого он убил женщину и забрал принадлежавшие ей ценные вещи: золотые украшения, банковскую карту, мобильный телефон, куртку, сумку и туфли на общую сумму 75 тысяч рублей.

Тело тагильчанин спрятал в кустах неподалеку от дороги.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели все необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем.

Свою вину он признал частично. Уголовное дело об изнасиловании и убийстве направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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