50-летний тагильчанин изнасиловал и убил женщину

Проехав некоторое расстояние, он остановился на обочине и, угрожая пассажирке ножом, изнасиловал ее. После этого он убил женщину и забрал принадлежавшие ей ценные вещи: золотые украшения, банковскую карту, мобильный телефон, куртку, сумку и туфли на общую сумму 75 тысяч рублей.