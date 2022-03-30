За кражу ленты с моста на Циолковского тагильчанину грозит два года

За кражу ленты с моста на Циолковского тагильчанину грозит два года
За кражу ленты с моста на Циолковского тагильчанину грозит два года
Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: TagilCity.ru
25-летний житель Нижнего Тагила оказался на скамье подсудимых из-за кражи светодиодной ленты на мосту на Циолковского. Злоумышленника вычислили по камерам.

Инцидент произошел 24 января 2022 года. 50 метров красной ленты на временном ограждении на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле пропали с бетонных блоков. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель.

По информации прокуратуры, изначально тагильчанин планировать продать награбленное, но позднее решил оставить ленту себе. Машину злоумышленника вычислили с помощью камер видеонаблюдения, сообщает ИА «Все новости».

25-летний уроженец Казахстана признался в содеянном. Ему грозит до двух лет ограничения свободы. Тагильчанина будут судить в мировом суде Тагилстроевского района по уголовному делу о краже.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
кражакража имуществаКТГ Мост на улице Циолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы