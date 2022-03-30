За кражу ленты с моста на Циолковского тагильчанину грозит два года

Инцидент произошел 24 января 2022 года. 50 метров красной ленты на временном ограждении на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле пропали с бетонных блоков. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель.
По информации прокуратуры, изначально тагильчанин планировать продать награбленное, но позднее решил оставить ленту себе. Машину злоумышленника вычислили с помощью камер видеонаблюдения, сообщает ИА «Все новости».
25-летний уроженец Казахстана признался в содеянном. Ему грозит до двух лет ограничения свободы. Тагильчанина будут судить в мировом суде Тагилстроевского района по уголовному делу о краже.