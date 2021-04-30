Из-за пожара 11-летняя девочка выбралась на карниз на 17 этаже в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Колмогорова 11-летняя девочка вылезла на карниз высотки, чтобы спастись от пожара, произошедшего на последнем этаже многоквартирного дома.

О возгорании в многоквартирном доме в МЧС сообщили очевидцы, заприметившие столб черного дыма, поднимающийся из окна высотки, рассказывает Е1. В результате пожара подъезд многоквартирника оказался сильно задымлен. Жители дома самостоятельно эвакуировались из дома. Школьницу, которая выбралась на карниз на 17 этаже дома, спасатели вывели из квартиры, надев на нее специальную маску для эвакуации в дыму. По данным издания, девочку осмотрели медики, ее решили госпитализировать в больницу. Напомним, в середине апреля трое детей госпитализированы после пожара в екатеринбургской школе в Академическом районе. Возгорание, которое коллектив учебного заведения потушил своими силами, произошло в раздевалке. Трое детей госпитализированы после пожара в екатеринбургской школе

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