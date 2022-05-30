Группа мигрантов жестоко избила екатеринбуржца

Четыре приезжих мужчины избивали жителя Екатеринбурга на глазах у прохожих. Только когда те вооружились камнями, мигранты разбежались.

В Екатеринбурге группа мигрантов избила местного жителя. Мужчина находится в реанимации. ЧП произошло в ночь на 29 мая, сообщили в полиции. По словам очевидцев событий, четыре приезжих мужчины почти убили мужчину, в тоже время неравнодушные пытались остановить драку, однако буйные мигранты достали нож и пригрозили и им тоже, сообщается в сообществе «Подслушано. Химмаш». Лишь после того, как прохожие взяли в руки камни и пригрозили ими злоумышленникам, те разбежались. Прибывшие медики полчаса пытались откачать мужчину, сообщили очевидцы. И как теперь выходить на улицу после такого? Целая толпа людей стояла и ждала когда парня откачают,написали очевидцы. Также по словам прохожих, Росгвардия прибыла на место происшествия только через 40 минут. А по данным пресс-службы данного ведомства, они были на месте уже через 5 минут. В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Некоторых злоумышленников уже удалось задержать.

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