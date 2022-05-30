Группа мигрантов жестоко избила екатеринбуржца

Группа мигрантов жестоко избила екатеринбуржца
Группа мигрантов жестоко избила екатеринбуржца
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: pixabay.com
Четыре приезжих мужчины избивали жителя Екатеринбурга на глазах у прохожих. Только когда те вооружились камнями, мигранты разбежались.

В Екатеринбурге группа мигрантов избила местного жителя. Мужчина находится в реанимации. ЧП произошло в ночь на 29 мая, сообщили в полиции.

По словам очевидцев событий, четыре приезжих мужчины почти убили мужчину, в тоже время неравнодушные пытались остановить драку, однако буйные мигранты достали нож и пригрозили и им тоже, сообщается в сообществе «Подслушано. Химмаш». Лишь после того, как прохожие взяли в руки камни и пригрозили ими злоумышленникам, те разбежались.

Прибывшие медики полчаса пытались откачать мужчину, сообщили очевидцы.

И как теперь выходить на улицу после такого? Целая толпа людей стояла и ждала когда парня откачают,написали очевидцы.

Также по словам прохожих, Росгвардия прибыла на место происшествия только через 40 минут. А по данным пресс-службы данного ведомства, они были на месте уже через 5 минут.

В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Некоторых злоумышленников уже удалось задержать.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дракареанимациямигрантымассовая дракапобоиЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы