Пограничники буянили в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник

Ежегодно 28 мая главным местом торжеств пограничников в уральской столице является парк культуры и отдыха имени Маяковского. На этот раз не обошлось без бесчинств со стороны празднующих. Они публично пили алкоголь, курили и нецензурно выражались, сообщили проходившие мимо горожане E1.