Сразу три пожара произошли в Нижнем Тагиле и пригородах за сутки

Детская коляска загорелась в Нижнем Тагиле в подъезде по адресу Максима Горького, 32. Еще до прибытия пожарной бригады, четыре человека, включая двоих детей, сами смогли покинуть место происшествия. Одного человека из места задымления вывели работники МЧС, надев на него кислородную маску. Вскоре пожар был ликвидирован. Предполагается, что коляску подожгли. Начато расследование.