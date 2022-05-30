Уралец получил 8,5 лет за смерть многодетного отца в пьяном ДТП

Уралец получил 8,5 лет за смерть многодетного отца в пьяном ДТП
Уралец получил 8,5 лет за смерть многодетного отца в пьяном ДТП
Сегодня, 11:27ПроисшествияФото: pixabay.com
Нетрезвый водитель на скорости врезался в автомобиль, двигающийся по встречной полосе. Водитель второго авто скончался. За это нарушителю правил дорожного движения назначили тюремный срок.

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю – 8,5 лет лишения свободы за то, что в следствии нарушения им ПДД умер отец троих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Александра Васильева признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в следствии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина употребил спиртное в селе Горный Щит, после чего сел за руль «Mazda 3» и поехал в сторону Екатеринбурга. На 14 км Полевского тракта он разогнался до 125 км.ч. и вылетел на встречку, где врезался в «Ладу Гранту».

Свое наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.

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