Уралец получил 8,5 лет за смерть многодетного отца в пьяном ДТП

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина употребил спиртное в селе Горный Щит, после чего сел за руль «Mazda 3» и поехал в сторону Екатеринбурга. На 14 км Полевского тракта он разогнался до 125 км.ч. и вылетел на встречку, где врезался в «Ладу Гранту».