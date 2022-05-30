Уралец получил 8,5 лет за смерть многодетного отца в пьяном ДТП

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю – 8,5 лет лишения свободы за то, что в следствии нарушения им ПДД умер отец троих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Александра Васильева признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в следствии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина употребил спиртное в селе Горный Щит, после чего сел за руль «Mazda 3» и поехал в сторону Екатеринбурга. На 14 км Полевского тракта он разогнался до 125 км.ч. и вылетел на встречку, где врезался в «Ладу Гранту».
Свое наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.