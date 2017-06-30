25-летний екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в экстремизме за репост в соцсети

В 2014 году 25-летний водитель из Екатеринбурга разместил в интернете несколько видеороликов и аудиозаписей экстремистского содержания, как установила позднее судебная экспертиза.

Такие действия екатеринбуржца нарушают УК РФ и признаны противозаконными. Исходя из этого, было возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, и он был признан виновным.

В процессе допросов, под гнетом неопровержимых доказательств, собранных за время следствия, мужчина во всем сознался, сообщает ZNAK. Молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.