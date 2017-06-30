25-летний екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в экстремизме за репост в соцсети
30 июня 2017, 15:00Происшествия
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Водитель из Екатеринбурга предстанет перед судом за репост двухгодичной давности. Он обвиняется в возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2014 году 25-летний водитель из Екатеринбурга разместил в интернете несколько видеороликов и аудиозаписей экстремистского содержания, как установила позднее судебная экспертиза.
Такие действия екатеринбуржца нарушают УК РФ и признаны противозаконными. Исходя из этого, было возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, и он был признан виновным.
В процессе допросов, под гнетом неопровержимых доказательств, собранных за время следствия, мужчина во всем сознался, сообщает ZNAK. Молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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