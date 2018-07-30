80-летний пенсионер с болезнью Парксинсона пропал в Нижнем Тагиле

27 июля пропал 80-летний житель Нижнего Тагила Геннадий Пашков. Соседи рассказали, что около 18:00 мужчина вышел из своей квартиры по адресу Карла Либкнехта, 11. О настоящем местонахождении пенсионера нет никакой информации.

Дочь пропавшего обратилась в отделение полиции № 18, она рассказала, что ее отец страдает болезнью Паркинсона и плохо ориентируется в пространстве и путает время суток. Пропажу мужчины обнаружила сиделка, которая ежедневно приходила к Геннадию Пашкову.