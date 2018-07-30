80-летний пенсионер с болезнью Парксинсона пропал в Нижнем Тагиле

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27 июля в Нижнем Тагиле пропал 80-лений пенсионер, страдающий болезнью Паркинсона.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Все новости»
27 июля пропал 80-летний житель Нижнего Тагила Геннадий Пашков. Соседи рассказали, что около 18:00 мужчина вышел из своей квартиры по адресу Карла Либкнехта, 11. О настоящем местонахождении пенсионера нет никакой информации.
Дочь пропавшего обратилась в отделение полиции № 18, она рассказала, что ее отец страдает болезнью Паркинсона и плохо ориентируется в пространстве и путает время суток. Пропажу мужчины обнаружила сиделка, которая ежедневно приходила к Геннадию Пашкову.
Пенсионер был одет в ветровку цвета хаки, бежевую бейсболку, серые брюки и темные туфли. С собой у него было 700 рублей. Предполагается, что Геннадий Пашков мог сесть на электричку или автобус и уехать в другой город.
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