На МКС обнаружили утечку воздуха

Напомним, на данный момент в «командировке» находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля. Возвращение на землю планируется в октябре.