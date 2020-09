На МКС обнаружили утечку воздуха

На международной космической станции выявлена утечка воздуха, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После проведения анализа и поиска места утечки воздуха, было установлено, что оно располагается в служебном модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. На данный момент осуществляется поиск конкретного места возможной утечки. При этом падение давления атмосферы внутри МКС составляет один миллиметр за восемь часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме, сообщают в Роскосмосе. В ближайшие несколько дней причину снижения давления планируется локализовать и восстановить герметичность. Напомним, на данный момент в «командировке» находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля. Возвращение на землю планируется в октябре.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter