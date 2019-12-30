Суд Екатеринбурга отправил на три месяца в СИЗО бывшего чиновника МУГИСО

Он пробудет под арестом до 20 апреля. Следующее заседание суда по уголовному делу состоится 22 января.

Кроме того, сегодня суд удовлетворил ходатайство Разунина о привлечении его супруги в качестве общественного защитника. Защита ходатайствовала, чтобы выбрать меру пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.

Игорь Разунин был задержан 22 декабря 2016 года в своем рабочем кабинете. Он подозревается в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. По версии следствия, найденные в кабинете чиновника средства были положены посредником, действовавшим от имени взяткодателя, которым является один из рекламщиков Екатеринбурга. При этом, напрямую деньги Разунину не передавали, то есть, он их не брал в руки. Позднее чиновнику было выдвинуто обвинение в получении взятки.