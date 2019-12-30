Суд Екатеринбурга отправил на три месяца в СИЗО бывшего чиновника МУГИСО
Кировский районный суд принял решение о заключение под стражу бывшего начальника департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина, сообщает Znak.
Он пробудет под арестом до 20 апреля. Следующее заседание суда по уголовному делу состоится 22 января.
Кроме того, сегодня суд удовлетворил ходатайство Разунина о привлечении его супруги в качестве общественного защитника. Защита ходатайствовала, чтобы выбрать меру пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.
Игорь Разунин был задержан 22 декабря 2016 года в своем рабочем кабинете. Он подозревается в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. По версии следствия, найденные в кабинете чиновника средства были положены посредником, действовавшим от имени взяткодателя, которым является один из рекламщиков Екатеринбурга. При этом, напрямую деньги Разунину не передавали, то есть, он их не брал в руки. Позднее чиновнику было выдвинуто обвинение в получении взятки.
Разунин бежал в Белоруссию, где его на границе поймали и поместили в СИЗО в Гомеле. На днях он был депортирован в Россию, а уголовное дело — возобновлено.