В Екатеринбурге суд оставил под стражей студента, убившего ножом 15-летнюю школьницу
Сегодня, 22:52ПроисшествияФото: pixabay.com
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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил ходатайство о продлении заключения под стражу для обвиняемого в убийстве школьницы на Уралмаше Льва Романова, сообщает E1.
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Обвинение запрашивало продление ареста на четыре месяца, но суд оставил его в СИЗО на один месяц и два дня.
15-летняя девочка скончалась шестого ноября. Ей было нанесено ножевое ранение в драке, но она не обратилась за помощью к медикам, а легла спать. Время было упущено и медики не смогли ее спасти.
Обвиняемый в убийстве несовершеннолетний Лев Романов находится в СИЗО. Он пытался обжаловать арест, но суд отказал в ходатайстве об освобождении его под подписку.
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