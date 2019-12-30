В Екатеринбурге суд оставил под стражей студента, убившего ножом 15-летнюю школьницу

Обвинение запрашивало продление ареста на четыре месяца, но суд оставил его в СИЗО на один месяц и два дня.

15-летняя девочка скончалась шестого ноября. Ей было нанесено ножевое ранение в драке, но она не обратилась за помощью к медикам, а легла спать. Время было упущено и медики не смогли ее спасти.