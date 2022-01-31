Укравший с карты с пин-кодом у тагильчанки 8,4 тысячи явился с повинной в полицию

Укравший с карты с пин-кодом у тагильчанки 8,4 тысячи явился с повинной в полицию

Укравший с карты с пин-кодом у тагильчанки 8,4 тысячи явился с повинной в полицию

Сегодня, 16:37
Происшествия
Фото: 1MI
Молодой человек, который похитил в Нижнем Тагиле 8,4 тысячи с найденной банковской карты с написанным пин-кодом, сам явился с повинной в полицию.

После публикаций в СМИ 20–летний житель села Николо–Павловское, пришел с повинной в отделение полиции. Он рассказал, что нашел карту на остановке возле железнодорожного вокзала. Деньги студент снял в магазине неподалеку и потратил их на свое усмотрение.

Похититель признал свою вину полностью и пообещал возместить сумму ущерба владелице карты. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет.

За январь 2022 года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 10 хищений с банковских карт, из них девять раскрыты, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 29-летняя жительница Нижнего Тагила обратилась с заявлением с полицию после того, как потеряла банковскую карту. О хищении со счета она узнала, когда ей пришло уведомление о снятии денег. Пострадавшая пояснила, что пин-код был написан на карте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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