Укравший с карты с пин-кодом у тагильчанки 8,4 тысячи явился с повинной в полицию

Молодой человек, который похитил в Нижнем Тагиле 8,4 тысячи с найденной банковской карты с написанным пин-кодом, сам явился с повинной в полицию.

После публикаций в СМИ 20–летний житель села Николо–Павловское, пришел с повинной в отделение полиции. Он рассказал, что нашел карту на остановке возле железнодорожного вокзала. Деньги студент снял в магазине неподалеку и потратил их на свое усмотрение. Похититель признал свою вину полностью и пообещал возместить сумму ущерба владелице карты. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет. За январь 2022 года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 10 хищений с банковских карт, из них девять раскрыты, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 29-летняя жительница Нижнего Тагила обратилась с заявлением с полицию после того, как потеряла банковскую карту. О хищении со счета она узнала, когда ей пришло уведомление о снятии денег. Пострадавшая пояснила, что пин-код был написан на карте. Пин-код написан: в Нижнем Тагиле неизвестный похитил с карты 8,4 тысячи рублей

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