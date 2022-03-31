Мужчина задохнулся во время пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Спасателей вызвали местные жители, которые увидели, что из окон идет дым. На момент прибытия пожарных площадь возгорания достигла уже 7 квадратных метров.
Сотрудники МЧС вскрыли дверь и нашли на полу мужчину 1970 года рождения. Он проживал в квартире. Его передали медикам. Однако реанимация не помогла. Медики констатировали смерть.
По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное курение. Предполагается, что непотушенная сигарета сначала зажгла постельные принадлежности. Мужчина их унес в ванную. чтобы потушить, но выбраться из помещения не смог.
На данный момент дознавателями проводится проверка, сообщили в Отделе надзорной деятельности.