Мужчина задохнулся во время пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Мужчина задохнулся во время пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле
Мужчина задохнулся во время пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Мужчина погиб во время пожара в квартире дома на улице Парковая, 9. Происшествие случилось 30 марта днем.

Спасателей вызвали местные жители, которые увидели, что из окон идет дым. На момент прибытия пожарных площадь возгорания достигла уже 7 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь и нашли на полу мужчину 1970 года рождения. Он проживал в квартире. Его передали медикам. Однако реанимация не помогла. Медики констатировали смерть.

По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное курение. Предполагается, что непотушенная сигарета сначала зажгла постельные принадлежности. Мужчина их унес в ванную. чтобы потушить, но выбраться из помещения не смог.

На данный момент дознавателями проводится проверка, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

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Нижний Тагил
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