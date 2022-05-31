Водитель иномарки сбила пенсионерку на «зебре» в Нижнем Тагиле

ДТП, свидетелей которого сейчас ищут, произошло днем 10 ноября прошлого года около дома на улице Пархоменко, 136. Женщина 47 лет, сидевшая за рулем автомобиля Hyundai Solaris, въехала в 75-летнюю местную жительницу, по «зебре» переходившую на другую половину улицы.
Как удалось установить сразу после аварии, автомобилистка была трезва. Тем не менее, это не уберегло от инцидента, стоявшего пенсионерке на переходе здоровья. Пожилую женщину госпитализировали с серьезными повреждениями. По словам водительницы, пешехода она просто не заметила.
Следственное управление Нижнего Тагила просит всех, кто фактами и подробностями может помочь расследованию аварии, прийти по адресу: Нижний Тагил улица Островского, 7, кабинет 114, либо рассказать информацию по номерам 97-62-59, 97-61-46, сообщает СУ МУ МВД России «Нижнетагильское».