Водитель иномарки сбила пенсионерку на «зебре» в Нижнем Тагиле

Как удалось установить сразу после аварии, автомобилистка была трезва. Тем не менее, это не уберегло от инцидента, стоявшего пенсионерке на переходе здоровья. Пожилую женщину госпитализировали с серьезными повреждениями. По словам водительницы, пешехода она просто не заметила.