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Мужчина выпал из окна дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина выпал из окна дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:00Происшествия
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