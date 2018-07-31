Мужчина выпал из окна дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

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30 июля 2018 года в 5:00 в Нижнем Тагиле был обнаружен труп мужчины.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Инцидент-Нижний Тагил»
Тело погибшего обнаженного мужчины было найдено около дома по адресу улица Пихтовая, 30.
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Очевидцы считают, что погибший выпал из окна дома №30.
Он болел раком,сообщила одна из знакомых погибшего.
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