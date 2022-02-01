Десятки людей стоят в очередях на улице у больниц Екатеринбурга

Чтобы сделать ПЦР-тест люди с семи утра начинают занимать очередь, но им все равно приходится ждать часами, чтобы узнать, больны они коронавирусом или нет. Осложняют ситуацию и то, что екатеринбуржцы пытаются соблюдать социальную дистанцию, так что многим пациентам с температурой приходится ожидать своей очереди на улице.