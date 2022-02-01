Десятки людей стоят в очередях на улице у больниц Екатеринбурга

Десятки людей стоят в очередях на улице у больниц Екатеринбурга
Десятки людей стоят в очередях на улице у больниц Екатеринбурга
Сегодня, 15:30Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Огромные очереди выстроились у больниц Екатеринбурга

Проблема огромных очередей в больницах Екатеринбурга усугубляется с каждым днем.

Чтобы сделать ПЦР-тест люди с семи утра начинают занимать очередь, но им все равно приходится ждать часами, чтобы узнать, больны они коронавирусом или нет. Осложняют ситуацию и то, что екатеринбуржцы пытаются соблюдать социальную дистанцию, так что многим пациентам с температурой приходится ожидать своей очереди на улице.

О больших очередях в медучреждения приходит информация со всего города, сообщает Е1. Так, в первой половине дня 1 февраля в больницу № 1 в Кольцово выстроилась очередь около 40 человек, начинавшаяся на улице. Очередь длиной до 50 человек также в первой половине дня дожидалась приема в неотложку городской клинической больницы № 7.

Областной минздрав признает, что в условиях постоянного роста заболеваемости нагрузка на участковых врачей, фельдшеров и терапевтов также значительно возросла. По словам замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой, в ближайшие дни амбулаторное поликлиническое звено будет усилено порядка 170 медиками.

Тем временем за минувшие сутки в Свердловской области установлен очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — впервые их число превысило 2,8 тысячи человек.

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КоронавирусЕкатеринбург
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