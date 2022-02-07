Пенсионерка в Екатеринбурге пролежала несколько дней с трупом

Две сестры проживали вместе в одной квартире. Бабушкам было за 80 лет, когда одна из них умерла.
Вторая не может самостоятельно о себе заботиться. Женщина страдает провалами в памяти и редко выходит на улицу.
По словам соседей, умершая пролежала в квартире несколько дней. Обнаружили это только 2 февраля, когда в присутствии полицейского был взломан дверной замок.
Бабушка, что помладше, лежала с трупом сестры. Сначала все подумали, что она тоже мертвая. Однако участковый пощупал пульс и вызвал скорую помощь. Медики привели горожанку в чувство, но она отказалась госпитализироваться.
Бригада увезла тело умершей бабушки в морг, после чего соседи вымыли полы в помещении. Они говорят, что коммунальщики отключили у сестер газ и электричество, а позаботиться о них было некому.
Оставшись одна, бабушка никуда больше не ходит. Кормит ее соседка, сообщает Е1. Сотрудники социальной службы приходили, но опека над бабушкой не оформляется. Причину этого жильцы не знают, а участковый сказал, что не уполномочен этим заниматься.