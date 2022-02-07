Пенсионерка в Екатеринбурге пролежала несколько дней с трупом

Пенсионерка в Екатеринбурге пролежала несколько дней с трупом
Пенсионерка в Екатеринбурге пролежала несколько дней с трупом
Сегодня, 12:22Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com

Пенсионерка в Екатеринбурге пролежала несколько дней с трупом

В Екатеринбурге, в доме № 8а по Переходному переулку, проживает пенсионерка. Не так давно скончалась сестра, с которой она проживала. И бабушка оказалась наедине с телом родственницы.

Две сестры проживали вместе в одной квартире. Бабушкам было за 80 лет, когда одна из них умерла.

Вторая не может самостоятельно о себе заботиться. Женщина страдает провалами в памяти и редко выходит на улицу.

По словам соседей, умершая пролежала в квартире несколько дней. Обнаружили это только 2 февраля, когда в присутствии полицейского был взломан дверной замок.

Бабушка, что помладше, лежала с трупом сестры. Сначала все подумали, что она тоже мертвая. Однако участковый пощупал пульс и вызвал скорую помощь. Медики привели горожанку в чувство, но она отказалась госпитализироваться.

Бригада увезла тело умершей бабушки в морг, после чего соседи вымыли полы в помещении. Они говорят, что коммунальщики отключили у сестер газ и электричество, а позаботиться о них было некому.

Оставшись одна, бабушка никуда больше не ходит. Кормит ее соседка, сообщает Е1. Сотрудники социальной службы приходили, но опека над бабушкой не оформляется. Причину этого жильцы не знают, а участковый сказал, что не уполномочен этим заниматься.

Сюжеты:
Екатеринбург
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