О симптомах омикрона рассказал главный санитарный врач Свердловской области

Глава свердловского Роспотребнадзора рассказал об особенностях омикрона

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал о заболеваемости омикроном в регионе. Также он объяснил отличия нового штамма коронавируса от других.

По словам главного санитарного врача, «омикрон» стремительно теснит все другие штаммы коронавируса, в том числе смертельно опасную «дельту». Медик сравнил его с вирусом кори, который скоростью передачи от человека к человеку. От момента заражения до появления первых признаков инфекции проходит всего три дня. Болеют люди в основном, легко. Количество пациентов, поступающих с пневмонией в стационары, уменьшилось. Также Дмитрий Козловских упомянул о появлении в мире новых подвидов «омикрона». С его слов всего таких подвида три, некоторые из них уже появились в России, но названия им не присвоены. Безусловно, он (омикрон) меняется, и многое зависит от того, насколько сильно он мутирует. Если будут серьезные изменения, придется корректировать тест-системы, пояснил главный санитарный врач. Общий показатель заболеваемости коронавирусом в Свердловской области на прошлой неделе составил 608 случаев на 100 000 населения. Это ниже среднероссийского показателя (700 случаев), указал руководитель ведомства. Основной прирост пациентов, по его словам, сейчас дают небольшие города, а не Екатеринбург. Чаще всего «омикрон» выявляют у подростков и реже у людей в возрасте от 30 до 40 лет. Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. И если раньше госпитализировали порядка 15% заразившихся, то сейчас только 5%. Количество тяжелых случаев составляет уже менее 1%. Однако отмечается, что заболеть омикроном можно безчиленное количество раз, так как стойкий иммунитет после перенесенного заболевания не вырабатывается.

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