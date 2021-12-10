Как будет проходить детская вакцинация от коронавируса в Свердловской области

Прививки от коронавируса планируется ставить прямо в школах. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко в эфире радио «Эхо Москвы».
Он отметил, что планируется вакцинация подростков от 12 лет. Также он предположил, что она будет включена в календарь обязательных прививок. Кроме того, ставить прививки будут только с согласия родителей.
В Екатеринбурге также продолжается вакцинация тех, кто работает с детьми. На данный момент прививки поставили 93% сотрудников всех образовательных учреждений, а среди педагогов процент составляет 97%, пишет Е1.
Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник М», который был зарегистрирован в конце ноября.
Напомним, о более высоком уровне заболеваемости среди детей, чем в первую и вторую волну пандемии коронавируса, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Врачи уверены, что основной защитой от вируса является вакцинация.