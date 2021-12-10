Как будет проходить детская вакцинация от коронавируса в Свердловской области

Как будет проходить детская вакцинация от коронавируса в Свердловской области
Как будет проходить детская вакцинация от коронавируса в Свердловской области
Сегодня, 08:24Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Специальная вакцина для детей от коронавируса уже прошла регистрацию и испытания. Врачи свердловской области уже готовятся к прививочной кампании. Стало известно, как будет проходить вакцинация.

Прививки от коронавируса планируется ставить прямо в школах. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко в эфире радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что планируется вакцинация подростков от 12 лет. Также он предположил, что она будет включена в календарь обязательных прививок. Кроме того, ставить прививки будут только с согласия родителей.

В Екатеринбурге также продолжается вакцинация тех, кто работает с детьми. На данный момент прививки поставили 93% сотрудников всех образовательных учреждений, а среди педагогов процент составляет 97%, пишет Е1.

Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник М», который был зарегистрирован в конце ноября.

Напомним, о более высоком уровне заболеваемости среди детей, чем в первую и вторую волну пандемии коронавируса, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Врачи уверены, что основной защитой от вируса является вакцинация.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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