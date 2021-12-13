Переболевшие неофициально коронавирусом россияне смогут получить QR-коды

Переболевшие неофициально коронавирусом россияне смогут получить QR-коды
Переболевшие неофициально коронавирусом россияне смогут получить QR-коды
Сегодня, 13:22Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Граждане, которые получали положительные результаты теста на коронавирус, но не обращались в больницу, смогут после сдачи анализов на антитела получать QR-коды.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания «Единой России» в Госдуме, пишут РИА «Новости».

Кроме того, привитые иностранными вакцинами жители России также смогут получать соответствующие документы. Им также потребуется сдать тест на антитела.

Напомним, система QR-кодов действует в Свердловской области с 30 октября. Также она введена и в других регионах страны. Ранее планировалось обсуждение законопроекта о введении системы в общественном транспорте, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока с рассмотрения документ будет снят.

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