Переболевшие неофициально коронавирусом россияне смогут получить QR-коды

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания «Единой России» в Госдуме, пишут РИА «Новости».
Кроме того, привитые иностранными вакцинами жители России также смогут получать соответствующие документы. Им также потребуется сдать тест на антитела.
Напомним, система QR-кодов действует в Свердловской области с 30 октября. Также она введена и в других регионах страны. Ранее планировалось обсуждение законопроекта о введении системы в общественном транспорте, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока с рассмотрения документ будет снят.