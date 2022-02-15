Живая очередь в ГИБДД Свердловской области отменена из-за COVID-19

Живая очередь в ГИБДД Свердловской области отменена из-за COVID-19
Живая очередь в ГИБДД Свердловской области отменена из-за COVID-19
Сегодня, 13:08Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Живую очередь в ГИБДД Свердловской области отменили из-за коронавируса

Прием граждан в формате живой очереди отменили в управлении ГИБДД Свердловской области в связи с тем, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Из заявления сотрудников пресс-службы ведомства следует, что такой порядок установлен до конца февраля при регистрации автомобильного транспорта, при замене и выдаче водительских удостоверений, а также при сдаче гражданами экзаменов на права.

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