О гибели детей в утробе из-за дельта-штамма у беременных рассказали уральские врачи

С начала пандемии коронавируса в НИИ ОММ врачи наблюдали более 800 женщин и выяснили, что третья волна оказалась тяжелой на последствия, так как стали появляться случаи мертворождения, пишет Е1 со ссылкой на директора НИИ ОММ Галину Мальгину.
Она рассказала, что третья волна отличается от предыдущих. В последнюю, по словам врача, преобладал штамм «дельта» и у беременных изменилось течение заболевания. В частности, отмечает Мальгина, стало больше кишечных симптомов, например, тошноты или рвоты, а также респираторных проявлений. Она добавила, что в предыдущие волны такого не было.
Также, рассказывает медик, в третью волну появились случаи мертворождения. Плод погибал в утробе матери. По словам врача, таких случаев было два. При этом у беременных протекал коронавирус в легкой форме. Кроме того, подчеркнула Мальгина, обследование не показывало отклонений, а на следующий день плод погибал.
После гибели плоды были обследованы, но никаких особенностей не выявлено. Однако изменилась плацента — она стала тромбированной, появились закупоренные сосуды. Это привело к тому, что полезные вещества не поступали к плоду, рассказывает врач.
Она добавила, что те женщины, которые продолжали вынашивать детей уже после коронавируса, столкнулись с большим числом осложнений. Например, чаще стали возникать преждевременные роды и преэклампсия. Также у женщин проявлялась тревожность, депрессия и бессонница.