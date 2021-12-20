О гибели детей в утробе из-за дельта-штамма у беременных рассказали уральские врачи

Она рассказала, что третья волна отличается от предыдущих. В последнюю, по словам врача, преобладал штамм «дельта» и у беременных изменилось течение заболевания. В частности, отмечает Мальгина, стало больше кишечных симптомов, например, тошноты или рвоты, а также респираторных проявлений. Она добавила, что в предыдущие волны такого не было.