3,6 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

3,6 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
3,6 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:42Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
3 667 случаев коронавируса зарегистрировано в минувшие сутки в Свердловской области, сообщает оперштаб.

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 323,7 тысячи свердловчан. Также с 22 по 23 февраля из больниц по выздоровлению выписано 1 122 человека, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 211,3 тысячи пациентов. Зафиксировано восемь смертельных случаев, всего скончалось 10 212 свердловчан.

По России за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 135,1 тысячи человек, за время пандемии зарегистрировано более 15,6 миллионов заболевших. 796 россиян скончалось от инфекции, 164,2 тысячи пациентов выписано по выздоровлению.

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