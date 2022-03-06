3,6 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 323,7 тысячи свердловчан. Также с 22 по 23 февраля из больниц по выздоровлению выписано 1 122 человека, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 211,3 тысячи пациентов. Зафиксировано восемь смертельных случаев, всего скончалось 10 212 свердловчан.