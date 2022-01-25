«Это еще не пик заболеваемости». Полпред президента в УрФО обратился к губернаторам

«Это еще не пик заболеваемости». Полпред президента в УрФО обратился к губернаторам
«Это еще не пик заболеваемости». Полпред президента в УрФО обратился к губернаторам
Сегодня, 09:12Коронавирус COVID-19Фото: Kremlin.ru
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе совещания порекомендовал губернаторам переводить работников различных сфер на дистант.

На Урале сремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика, ежедневно обновляемая штабом по мониторингу этой смертельно опасной болезни. В некоторых регионах прирост числа пациентов за последние 24 часа составил 100 и более человек. Но полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уверен: это только начало.

По словам полпреда, заболеваемость будет только нарастать. В большинстве своем пациенты болеют нетяжело, но из-за этого они выпадают из производственного процесса. Что может плохо сказаться на таких важнейших сферах как образование, транспорт и ЖКХ, считает Владимир Якушев.

Поэтому очень важно организовать работу по экспресс-тестированию работников этих отраслей. Оперативно выявлять заболевших и выводить их из коллективов, заявил он.

Напомним, Свердловская область вошла в число наиболее неблагополучных регионов России по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в регионе с каждым днем ухудшается.

Сюжеты:
КоронавирусНижний ТагилЕкатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьзаболевшиеполпредурфозаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы