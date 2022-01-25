«Это еще не пик заболеваемости». Полпред президента в УрФО обратился к губернаторам

На Урале сремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика, ежедневно обновляемая штабом по мониторингу этой смертельно опасной болезни. В некоторых регионах прирост числа пациентов за последние 24 часа составил 100 и более человек. Но полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уверен: это только начало.