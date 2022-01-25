Информацию о способе защиты алкоголем от COVID-19 прокомментировал социолог

Те, кто продвигают ту или иную продукцию, не первый раз заявляют, что она может защитить, спасти от коронавируса, настроить связь с космосом или что-то еще. Здесь нужны заключения профессиональных врачей в соответствии со всеми международными стандартами от нескольких стран и от разных лабораторий, подчеркнул социолог.