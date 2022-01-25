Информацию о способе защиты алкоголем от COVID-19 прокомментировал социолог

Как показали исследования китайских специалистов, шампанское и вино снижают шансы заболеть коронавирусной инфекцией. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
По мнению Николая Калмыкова, в период пандемии многие компании пытаются использовать страх людей перед болезнью для лоббирования своих интересов, сообщают «Новые известия».
Те, кто продвигают ту или иную продукцию, не первый раз заявляют, что она может защитить, спасти от коронавируса, настроить связь с космосом или что-то еще. Здесь нужны заключения профессиональных врачей в соответствии со всеми международными стандартами от нескольких стран и от разных лабораторий, подчеркнул социолог.