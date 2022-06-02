Свердловского депутата Холодарева оштрафовали за дискредитацию армии

Свердловского депутата Холодарева оштрафовали за дискредитацию армии
Свердловского депутата Холодарева оштрафовали за дискредитацию армии
Сегодня, 18:03ПолитикаФото: 1MI
Действующий депутат екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев оштрафован за 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Приговор депутату вынесен Ленинским райсудом уральской столицы. Владелец фирмы, занимающейся коммуникационными технологиями, бывший член «Справедливой России», ныне исключенный из партии, по решению суда должен выплатить штраф в 40 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес российской армии.

Холодарев публично высказывался против спецоперации. А в ответ на приглашение на мероприятие памяти жертв поджога одесского Дома профсоюзов он нецензурно выразился в адрес главы государства и солдат.

Тем не менее, Холодарев не раскаивается и не считает себя виноватым. Он планирует обжаловать приговор, сообщает URA.RU.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
судштрафпрезидентприговордепутатармияоскорбление#2дискредитация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы