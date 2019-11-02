В Екатеринбурге рассчитывают на реновацию квартала рядом с местом строительства храма

В этом квартале располагается несколько музеев уральских писателе и камерный театр. Он находится рядом с территорией для строительства собора. В него входят литературно-мемориальный дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, музей писателя Федора Решетникова, музей «Литературная жизнь Урала XX века» в деревянном здании начала прошлого столетия. В парке Литературного квартала часто проходят концерты классической музыки и политические марафоны.

Мы вступили в переговоры по этому вопросу, общаемся сейчас с Фондом святой Екатерины, который в том числе будет координировать этот проект строительства. И, конечно, все понимают, что это [дом-музей Мамина Сибиряка] надо сохранить. Вероятно, даже будет какая-то реновация всего литературного квартала, связанная со строительством храма. Мы, конечно, предполагаем наше участие в разработке предстоящего проекта строительства, чтобы все сохранить максимально, сказал глава городского управления культуры Илья Марков.

По словам Главы Екатеринбурга Александра Высокинского проект строительства собора на данный момент проходит градостроительные процедуры. В течение полугода будет разработана дорожная карта по храму.